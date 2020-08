Σάββας Πούμπουρας: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη του

Τις πρώτες διακοπές με την κορούλα τους περνούν ο Σάββας Πούμπουρας και η Αρετή Θεοχαρίδη!

Η οικογένεια ταξίδεψε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Αγία Νάπα και κάνουν όλοι μαζί τις πρώτες τους οικογενειακές διακοπές.

Ενθουσιασμένος και χαρούμενος με το πρώτο καλοκαίρι που περνά αγκαλιά με την 8 μηνών κορούλα του, ο Σάββας Πούμπουρας δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με την μικρή του και παρότρυνε όλους τους νέους γονείς να κάνουν διακοπές με τα μωράκια τους.

«I ll take you everywhere! Πάρτε τα παιδιά παντού μαζί σας. Από νωρίς. Μην τα παρκάρετε σε γονείς! Χάνουν ωραίες διακοπές μαζί σας! Μην το βλέπεις σαν βάρος. Σκέψου τι εικόνες παίρνει και πόσο ωραία δένεται μαζί σου. Λέω εγώ τώρα…», έγραψε χαρακτηριστικά.