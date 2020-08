Βάσω Λασκαράκη: Δείτε τι της έκανε ο Λευτέρης Σουλτάτος στις διακοπές τους

Beautiful destination Antipaxos island 😉 —————————— #ioniansea #reasonstovisitgreece #summeringreece #mysummer #travelgram #bluelagoon #antipaxosisland

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Aug 4, 2020 at 6:57am PDT