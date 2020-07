Μπουρδούμης: Εξιτήριο από το μαιευτήριο- Η φωτογραφία με τον γιο του

Πάμε γιέ μου!Αντάμα να γνωρίσουμε τον κόσμο,αντάμα να διαβούμε το κατώφλι του! @lenakidrs αγάπη μου,στο πλάι μας κι εσύ,οι τρεις μαζί χέρι,χέρι!!! @kdeliveliotou σ’ευχαριστούμε για όλα!!! @inglesinagr 👌 #darwininfant #inglesinagr #babywellness #readyforboarding #inglesinaonthego #inglesinababy

A post shared by Alexandros Bourdoumis (@abourdoumis) on Jul 26, 2020 at 8:04am PDT