Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι τρυφερές ευχές στον μικρότερο γιο του!

Αστέρι μου μικρό⭐️,Μάρκο μου💙,γλυκιέ μου αγκαλίτσα❣️,μεγάλωσες και εσύ‼️Πέρασαν 6 χρόνια από την ημέρα που σε πρωτοκρατήσαμε στην αγκαλιά μας💭και από τότε δε σταμάτησες ούτε λεπτό να κάνεις τη ζωή μας ομορφότερη και πιο φωτεινή🙏🏻✔️Να τα εκατοστήσεις γιε μου❤️να είσαι πάντα χαμογελαστός,ευτυχισμένος και φυσικά παιχταράς⚽️🔥

A post shared by Δημοσιογράφος📺🎙📝 (@g.goudaras) on Jul 8, 2020 at 10:12pm PDT