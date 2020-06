Snik: Αποκάλυψε από που βγήκε το ψευδώνυμό του

Μια σπάνια εμφάνιση στο πλατό του Just The Two of US έκανε ο Snik.

O διάσημος ράπερ, του οποίου το κανονικό όνομα είναι Δημήτρης Γιαννούλης, είπε ότι δε δίνει συχνά συνεντεύξεις, διότι «εάν πήγαινα σε όλες τις εκπομπές που με καλούν θα ήμουν ο Snik η γλάστρα»!

Ο Snik αναφέρθηκε και στη σύντροφό του Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λέγοντας ότι λογικό είναι να πουλάνε και οι δύο, μιας και κάνουν επιτυχία και οι δύο.

«Είναι το νούμερο ένα σε αυτό που κάνει», είπε, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ποιος έχει τις περισσότερες γούνες ή τα ρούχα, αποκάλυψε πως αυτός έχει τα περισσότερα.

Μάλιστα, αποκάλυψε από που έχειβγει το ψευδώνυμό του: «Όταν ήμαστε μικροί με έναν φίλο κάναμε γκραφίτι και μου λέει “εγώ θα είμαι ο τάδε, εσύ θα είσαι ο Snik”. Δε σημαίνει κάτι, ήταν απλά τέσσερα γράμματα που έβγαιναν ωραία στο γκραφίτι».