Γενέθλια για τον Γιάννη Αϊβάζη: Οι full in love ευχές της Μαρίας Κορινθίου

Χρόνια πολλά πολλά στον άντρα μου! Το παλικάρι μου, τον μάγκα μου, τον φίλο μου, στο συνέταιρο μου, τον partner in crime, το βάσανο μου! Σου εύχομαι να έχεις πάντα αλήθεια στη ζωή σου, αυθεντικότητα, μοναδικότητα και φως! Να είσαι ευτυχισμένος και να έχεις την ευλογία να μεγαλώνεις και να μεγαλώνεις και να μεγαλώνεις....αγκαλιά με όλους εμάς που σε λατρεύουμε! #birthdayboy #myman #mylove #partnerincrime @yannisaivazis

A post shared by 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗢𝗨 (@mariakorinthiou) on Jun 13, 2020 at 3:36am PDT