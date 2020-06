Αλεξάνδρα Ούστα: Η γλυκιά έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της

Αυτά τα γενέθλια ήταν ξεχωριστά!! Σ'ευχαριστω @sarakas❤️ Happy 30something birthday to me! 😁🎉 #birthday #bithdaygirl #family #gratitude #blessed

A post shared by Alexandra Ousta (@alexandraousta) on Jun 9, 2020 at 1:15pm PDT