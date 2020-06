Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Νέο μέλος για την οικογένειά τους

Η οικογένεια μας μεγάλωσε..!!! Το πέμπτο μέλος της οικογένειας είναι ο ROCKY 😜.. @haris_sianidis ο Μανωλης και η Μαλενα ακόμη δεν έχουν συνέλθει από την έκπληξη σου!🙏🏻❤️ #yorkshireterrier #yorkie #yorkshirebiewer #gifts #harisianidis #family #lovedogs #hantampakakia

A post shared by Stelios Hantampakis Official (@stelioshantampakis) on May 30, 2020 at 6:14am PD