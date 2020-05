Τζένη Θεωνά: Πρωινά παιχνίδια μαζί με τον γιο της!

Πάθος με το σκαρφάλωμα. Αξημέρωτα με την μπυζάμα θα κατακτήσουμε το Everest. Το δικό μας Everest όμως είναι ελληνικό και χειροποίητο από την @matzikmav . Σανίδα (σωτηρίας της μαμάς) και τρίγωνο αναρρίχησης. 🧗🏻‍♂️ Η @matzikmav ουσιαστικά είναι ένα υπέροχο ζευγάρι και η μικρή βοηθός που φτιάχνουν όλα τα παιχνίδια και τα προιόντα τους με τα χέρια τους. Αξίζει να τους γνωρίσετε. #handmade #greek #matzikmav

A post shared by ᴊᴇɴɴʏ ᴛʜᴇᴏɴᴀ (@jennytheona) on May 23, 2020 at 1:59am PDT