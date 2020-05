Βάσω Λασκαράκη: Αναπολεί τις διακοπές της με τον Λευτέρη Σουλτάτο!

Take me back there Looking forward 🤗 —————————— #crete #lifeincrete #youandme #summervibes #countingdays #crazytogether @lefteris.soultatos

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on May 25, 2020 at 3:39am PDT