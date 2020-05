Αγγελική Δαλιάνη: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό

Αντίο Αγγελικουλα μου, Αγγέλω μου, μαχήτρια μου, αγαπημένη μου γιαγιούλα, μάνα μου, φύλακα Άγγελε μου. Έζησες χρόνια πολλά, έναν ολόκληρο αιώνα, όχι όλα καλά, αλλά κατάφερες όμως να ευχαριστηθείς τα παιδιά σου , τα εγγόνια σου και τα δισέγγονα σου. Μας έδωσες την αγάπη σου απλόχερα και εμείς κάναμε τα πάντα για να την πάρεις πίσω. Ήσουν ο πιο μορφωμένος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου κι ας μην είχες πάει ποτέ σχολείο αγαπημένη μου. Το όνομα μας όμως σου έμαθα να το γράφεις γιαγιούλα μου. Για μένα δεν έφυγες ποτέ, θα εισαι πάντα δίπλα μου, οι κουβέντες που κάναμε, οι συμβουλές σου και οι ευχές σου θα με ακολουθούν μια ζωή. Είσαι δίπλα μου και με τιμή και σεβασμό σου εκφράζω δημόσια την αγάπη μου. Εύχομαι γιαγιούλα μου να μπορώ σε βλέπω στα όνειρα μου! Καλό ταξίδι ψυχή μου!!! ••• «Αν δεν μπορείς παρά να κλαις το δειλι, τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν. Θέλουν μα δε βολεί να λησμονήσουν» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #rip

