Αγγελική Δαλιάνη: Τα γενέθλια της κόρης της εν μέσω καραντίνας!

Το κορίτσι του ΜΑΗ #Lydia 🌼🌼🌼 (3-5-2009) 11 χρόνων πια ολόκληρη κοπέλα!!! Τα καλύτερα Καραντινάτα γενέθλια 🎂 Βασίλισσα μου όλες σου ευχές να γίνουν πραγματικότητα!!! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @cakefairytale thank you for the delicious #birthdaycake Special thanks @momentum_eventplanning @aggeliki_giatra #myqueen #birthday #11yearsold #birthdaygirl #quarantinedays #quarantineparty

A post shared by Aggeliki Daliani (@aggelikidaliani) on May 4, 2020 at 7:04am PDT