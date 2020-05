Ελένη Χατζίδου: Η άγνωστη ιστορία που τη σημάδεψε για πάντα

Θα ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας με αφορμή μια συζήτηση που είχα με μια αγαπημένη,υπέροχη Φιλη,δυστυχως ομως με πολλές ανασφάλειες... Ήταν 2006 όταν είχα Πάει στο fame story. Λογικά όλοι θυμάστε τα fame stories κ λογικά πολύ λίγοι εμένα στο fame story 4!!! Όταν λοιπόν αποχώρησα στο τέταρτο live,όταν με διώξανε με λίγα λόγια δηλαδή, ένιωθα φυσικά ένα τίποτα,ότι μάλλον τελικά δεν κάνω Γι αυτή τη δουλεια,είχα απιστευτες ανασφάλειες(πολύ περισσότερες απ όταν πήγα στο σόου) κ αυτό ήταν ο πιο σοβαρός λόγος για να φύγω ίσως κ λιγακι πριν την ώρα μου!ενας κριτής μου είχε πει «αν δεν πιστέψεις Εσυ η ίδια στον εαυτό σου γιατί να σε πιστέψουμε εμείς?» Σοφη κουβέντα...έχω κ άλλη σοφότερη ομως που την θυμάμαι κ αυτή μέχρι κ σήμερα κ την έχω οδηγό κ την λέω σε όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να τα παρατήσουν... Όταν λοιπόν αποχώρησα απ το παιχνίδι κ δε μιλιόμουν είχα κάνει συζήτηση με έναν άνθρωπο τον οποίο δυστυχώς δε θυμαμαι(αν θυμάται αυτός ας μου στείλει μήνυμα να τον χιλιοευχαριστησω) Μου είχε πει «επειδή τη δεδομένη στιγμή δεν αρέσεις σε κάποιους ανθρώπους-όσο ειδικοί κ αν θεωρούνται-δε σημαίνει ότι δεν αξίζεις η ότι σε κάποια άλλη στιγμή δε θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα τους αρέσεις κ θα σου ανοίξουν τον δρόμο να περάσεις κ που Γι αυτούς θα είσαι μοναδική...συνέχισε να δουλεύεις,μη σταματάς κ να πεισμωνεις» Αυτό λέω λοιπόν κ εγώ σε όλους αυτούς που επειδή έχουν μια αποτυχία νιώθουν ότι τζάμπα προσπαθούν κ ότι τελικά μάλλον θα πρέπει να τα παρατήσουν... ΜΗΝ πιστέψεις ότι ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙΣ... Απλα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΩΡΑ ΣΟΥ... Συνέχισε να προσπαθείς,να δουλεύεις πάνω Σ αυτό που αγαπάς κ Εχε τα μάτια σου ανοιχτά για τις ευκαιρίες που θα βρεθούν μπροστά σου...❤️

A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou) on May 14, 2020 at 5:16am PDT