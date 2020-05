Κόνι Μεταξά: Έκανε photoshop και μας έδειξε τη διαφορά

Η Κόνι Μεταξά έχει αποκαλύψει πως κατά τη διάρκεια της καραντίνας έτρωγε λίγο παραπάνω. Ωστόσο όποτε μπορούσε πήγαινε για σωματική άσκηση, για να χάσει τις περιττές θερμίδες.

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία αυτή την περίοδο συμμετέχει στο Just the 2 Of Us, αποφάσισε να δημοσιεύσει φωτογραφίες της, φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι.

Ωστόσο, όπως σχολίασε η ίδια, λόγω του ότι είχε διαφορετικό σώμα πριν την καραντίνα, χρησιμοποίησε λίγο Photoshop.

«Έκανα φοτοσοπ γιατί με θυμάμαι αλλιώς πριν την καραντίνα. Swipe right for the post quarantine truth» σχολίασε στην ανάρτησή της στο Instagram.