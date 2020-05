Υβόννη Μπόσνιακ: Δε θα πιστεύετε ποιο είναι το νέο επαγγελματικό της βήμα

Παιδιά, έχω νέα να σας πω 🙃 !!!! Μόλις ανέβασα το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube 😃 Μπείτε στο Yvonini’s Kitchen Stories , εκεί θα σας έχω κάθε εβδομάδα πολλές πολλές συνταγές με τα αγαπημένα μου φαγητά/γλυκά .... και επειδή είναι το πρώτο, σας έφτιαξα μια συνταγή από την Γερμανία, ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά που λέγεται φλαμκουχεν ( μοιάζει πολύ με την πίτσα και γίνεται σε μόνο 20 λεπτάκια). Το link μπορείτε να το βρείτε στο προφίλ μου!!! Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε ... Subscribe, like, και σχόλιο! Ανυπομονώ να το φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις .... καλημέρα 🌸 #yvoniniskitchenstories #flammkuchen #cooking #recipe

