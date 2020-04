Δούκισσα για τον άντρα της: «Ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ κι ένα σ’ αγαπώ»

...και ένα μπράβο στον άντρα μου που το φωτογραφικό του ταλέντο έχει ξεπεράσει πλέον κάθε προσδοκία 🤪 Και ένα ευχαριστώ γιατί είναι ο καλύτερος μπαμπάς που θα μπορούσα να ζητήσω🙏🏻 Και ένα σαγαπώ γιατί είναι ο καλύτερος σύντροφος ζωής που θα μπορούσα να ζητήσω❤️ Γιατί με σηκώνει όταν πέφτω, μου χαμογελάει όταν φοβάμαι, με αγκαλιάζει όταν κοιμάμαι 💕 Δεν έχουμε επέτειο, δεν έχουμε γιορτή. Αλλά τελικά, γιατί να περιμένουμε μια ιδιαίτερη αφορμή για να εκφράσουμε όσα νιώθουμε; Ας το κάνουμε κάθε μέρα! Να και κάτι άλλο που μας δίδαξε η καραντίνα 😏 #menoumespiti

