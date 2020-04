Γιώργος Τσαλίκης: Συγκινεί το μήνυμα για τον αδικοχαμένο του κουνιάδο

Εμένα σήμερα με θυμηθήκατε όλοι .. Νιώθω γι αυτό τεράστια χαρα κι ευγνωμοσύνη ..❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Σας ευχαριστώ και σσς αγαπώ πολύ ...♥️♥️♥️ Σήμερα όμως θα γιόρταζε κι ένας άλλος Γιωργος ...⭐️ Ο Αδερφος της Δώρας που χάσαμε άδικα .. Μπορεί εκεί που είναι να τον γιορτάζουν δε ξέρω .. Εμείς όμως όχι εδώ ... Γι αυτό λοιπόν σας παρακαλώ , χωρίς θλίψη , μόνο με πολλή πολλή αγάπη , στείλτε φως στο Γιώργο Δημητροπουλο κι ας μην τον γνωρίζατε ... Σίγουρα θα το νιώσει ...💕 Και αν κάνει κάποιο πάρτυ εκεί ψηλά ... ίσως να γίνει πιο λαμπερό ..! Σας ευχαριστώ πολύ που υπάρχετε στη ζωη μου ! Σας αγαπάω ♥️ Ελπίζω να μη σας στεναχώρησα ... Είναι κι αυτά δυστυχώς κομμάτια μιας αισιόδοξης και όμορφης ζωής που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ... Που δε γίνεται να τα ξεχνάμε ..! Το πάρτυ συνεχίζεται !!! Να είστε δυνατοί 💪💪💪💪💪❤️

