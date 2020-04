Γεωργία Αβασκαντήρα: Οι προβληματισμοί της λίγο πριν γίνει μαμά!

{Είναι μια περίεργη και μίζερη μέρα η σημερινή και για κάποιο λόγο για αρκετούς που έχω μιλήσει μαζί τους. Ξυπνώντας κακοδιάθετη, διαβάζοντας βιβλία για το πως να μεγαλώσεις ένα παιδί και περιμένοντας το μωρό μου υπάρχει μια σκέψη που με προβληματίζει.. Πώς θα του μάθω να αγωνίζεται και να πιστεύει σε αυτόν σε μια εποχή που αρκεί το επιφανειακό, που επιβραβεύει την ανάγκη να δείχνεις καθημερινά μια εικόνα τέλεια και ευτυχισμένη με συγκεκριμένους κανόνες ,σε μια εποχή που επιτυχία είναι να είναι κάτι αποδεκτό από πολλούς και ας είναι ψέμα ...μια εποχή που δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια αρκεί η συσκευασία δώρου και ας μην έχει τίποτα μέσα το κουτί... σκέφτομαι πως θα ζούσε η Αμελί αυτή την εποχή και πως θα προστάτευε το παιδί της από όλα αυτά αν την βλέπαμε να γίνεται μαμά... η ευχή μου αυτή τη μουντή μέρα είναι η αλλαγή της εποχής να είναι να έρθουμε πιο κοντά στην αλήθεια και τη διαφορετικότητα μας,αυτή να είναι η αισθητική του μέλλοντας...} είναι λυτρωτικό να γράφεις τις σκέψεις σου και να ανοίγεις κάποιες φορές το «παράθυρο σου» να τις ακούνε και άλλοι...

A post shared by Georgia Avaskantira (@gavaskantira) on Apr 21, 2020 at 9:01am PDT