Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική πράξη του τραγουδιστή εν μέσω πανδημίας

Δείτε το βίντεο και ας μείνουμε δίπλα σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη... @mazigiatopaidi 👉 www.supportmazi.gr/paramenoumediplatous #MAZW #MaziGiaToPaidi #SupportMazi #TogetherForTheChildren #MenoumeSpiti #ParamenoumeDiplaTous

A post shared by Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis) on Apr 10, 2020 at 9:23am PDT