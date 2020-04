Πέθανε από κορωνοϊό ο ηθοποιός του «Star Wars» Andrew Jack

Ο Andrew Jack ο οποίος ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως Major Caluan Ematt στο franchise «Star Wars» και ως σημαντικός δάσκαλος διαλέκτων του Χόλιγουντ, πέθανε από επιπλοκές του κορωνοϊού. Ήταν 76 ετών.

Η εκπρόσωπος του, Jill McCullough επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση με δήλωσή της στην εφημερίδα Evening Standard, αναφέροντας ότι ο Βρετανός ηθοποιός πέθανε την Τρίτη (31/3) στο Νοσοκομείο του Αγίου Πέτρου στο Σάρεϊ, στο Ηνωμένο Βασίλειο Δυστυχώς, η σύζυγός του, επίσης δασκάλα διαλέκτου, Gabrielle Rogers δεν μπορούσε να είναι μαζί του τις τελευταίες του στιγμές .

Η σύζυγός του, Gabrielle Rogers, η οποία βρίσκεται σε καραντίνα στην Αυστραλία, δημοσίευσε στα social media: «Ο Andrew Jack διαγνώστηκε με κορωνοϊό πριν από δύο ημέρες. Δεν είχε κανένα πόνο και έφυγε ειρηνικά γνωρίζοντας ότι η οικογένειά του ήταν σύσσωμη "μαζί" του».

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him.



