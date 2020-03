Anita Brand: Η πρώτη της ανάρτησή μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της!

Αν θα μπορούσα θα κράταγα αυτό το μυστικό το δικό μας μυστικό στην καρδιά μας μέχρι να κρατάμε αγκαλιά το μωράκι μας. Όχι επειδή δεν θέλω να μοιραστώ την χαρα μας μαζί σας αλλά επειδή είναι ένα θαύμα τόσο τρυφερό τόσο σημαντικό για μας που το ζούμε κάθε μέρα εγώ και ο Χαρούλης και ακόμα δεν το πιστεύουμε πως είναι αλήθεια, πως το όνειρο και των δυο μας μεγαλώνει μέσα μου και γίνεται σιγά-σιγά πραγματικότητα. Θεωρώ πως η εγκυμοσύνη είναι ένα πολύ προσωπικό θέμα και είναι απόφαση του ζευγαριού το αν και πότε ανακοινώνουν το γεγονός και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους που ήρθαν σε επαφή μαζί μας και σεβάστηκαν την απόφαση μας να μας αφήσουν να μοιράσουμε αυτό το υπέροχο νέο, εμείς οι δύο μαζί σας🙏🏼🙏🏼 Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλες εσάς κορίτσια που μου κάνετε παρέα καθημερινά που ενώ το είχατε υποψιαστεί δείξατε διακριτικότητα🙏🏼🙏🏼 🤰🏼🥰👼🏼 #cantwaittomeetyou

A post shared by Anita Brand Makeup&Hair (@anabrand) on Mar 29, 2020 at 11:57pm PDT