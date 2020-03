Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Σημασία έχει να μείνουμε ενωμένοι»

Σήμερα γιορτάζουμε τη μέρα που η χώρα μας ενωμένη πάλεψε για την ανεξαρτησία της. 199 χρόνια μετά καλούμαστε, από τον καναπέ μας αυτή τη φορά, να σταθούμε δυνατοί και να βγούμε νικητές απέναντι σε έναν αόρατο εισβολέα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι και από που ήρθε. Σημασία έχει να μείνουμε και πάλι ενωμένοι, αισιόδοξοι και με την ίδια δύναμη καρδιάς και χαρακτήρα να δώσουμε το παράδειγμα και να βγούμε από αυτήν την κατάσταση πιο συνειδητοποιημένοι, πιο δυνατοί και πιο ευγνώμονες για όσα έχουμε. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, με τον πιο λαμπερό ήλιο και τον πιο γαλανό ουρανό. Και πάνω από όλα σαν λαός έχουμε ΦΙΛΟΤΙΜΟ. Σήμερα ας θυμηθούμε τι σημαίνει αυτή η λέξη, ας ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας για το κοινό καλό, πρόθυμα και ενσυνείδητα. Χρόνια πολλά Ελλάδα ❤️🇬🇷 #proudgreek

A post shared by ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou) on Mar 25, 2020 at 4:56am PDT