Σκορδά: Ο σύντροφός της είναι αρνητικός στον ιό-Τι είπε η παρουσιάστρια

Αγαπημένοι μου, πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι είμαι θετική στον κορονοϊό. Μετά από πληροφορίες ότι άτομα από το περιβάλλον μου είχαν έρθει σε επαφή με ασθενείς,αποφάσισα,να κάνω την εξέταση τόσο εγώ, όσο και τα παιδιά μου.Τα παιδιά είναι αρνητικά, αλλά εγώ είμαι θετική. Οφείλω να το μοιραστώ δημόσια, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι. Προς το παρόν είμαι εντελώς ασυμπτωματική. Παραμένω στο σπίτι, υπακούοντας στις οδηγίες των ειδικών. Εύχομαι περαστικά στους νοσούντες και υγεία για όλους ! Με πίστη και αισιοδοξία θα το ξεπεράσουμε και αυτό. #μένουμε_σπίτι

A post shared by Fay Skorda (@fayskorda) on Mar 14, 2020 at 1:32pm PDT