Χρύσπα: «Δε θα ήμουν αρνητική σε μια τηλεοπτική πρόταση» 

Έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τη φωνή της, τα σουξέ που κατά καιρούς έχει τραγουδήσει αλλά και για το επικοινωνιακό της χάρισμα.

Η Χρύσπα θα είναι η coach του Γιάννη Δρυμωνάκου στο «Just the of us», όπου κάθε Σάββατο θα τραγουδούν ντουέτο στη σκηνή του talent show του Open.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε στο Star.gr λίγο πριν την πρεμιέρα του show, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για αυτό της το βήμα.

Η Χρύσπα στο πάρτι του «Just» με τον Τρύφωνα Σαμαρά και τη Χαρά Βέρρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θέλοντας να δημιουργήσουμε… ίντριγκα, τη ρωτήσαμε ποιο άλλο ντουέτο από το show της αρέσει. «Νομίζω ότι όλο το καστ είναι πολύ δυνατό… εκτός του ότι είναι πολύ φίλοι όλοι οι συμμετέχοντες, μου αρέσει πάρα πολύ η επιτροπή αλλά και το κλίμα που επικρατεί ανάμεσά μας… το σίγουρο είναι ότι είμαστε έτοιμοι για όλα!» είπε γελώντας.

Με την παρουσίαση στην τηλεόραση έχει σκεφτεί ποτέ να ασχοληθεί; «Μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις στο παρελθόν, τις έχουμε προσπαθήσει, δεν έχει προχωρήσει… η βασική μου δουλειά είναι η καλλιτεχνία. Μου αρέσει η τηλεόραση και σαν μέσο και κάποια στιγμή αν όντως ευδοκιμήσει κάποια πρόταση δεν είμαι αρνητική σε τίποτα!» δήλωσε.

Κάμερα: Λαμπρινή Μπεστεμιώτη