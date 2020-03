Λάουρα Νάργες: Η εξομολόγηση για τη δερματοπάθεια που αντιμετωπίζει

Αυτή είμαι εγώ χωρίς make up. Για τους όχι τόσο ευκολόπιστους, επειδή έχω βάλει ένα φίλτρο στην φωτογραφία για να ταιριάζει η ανάρτηση χρωματικά στο insta feed μου, μπορούν να κάνουν ένα swipe στα δεξιά για να δουν την αρχική όπως ακριβώς την τράβηξα πριν λίγο 😊 Στην εφηβεία μου δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα με το δέρμα μου. Το 2017 όμως, δύο μόλις βδομάδες πριν μπω στο Survivor, διαγνώστηκα από τον δερματολόγο μου @skindoctor.gr @ananeosis με ακμή, αυτήν που βγάζουμε από τα 25+. Έκτοτε, κάνω σίγουρα δύο φορές τον χρόνο καθαρισμό προσώπου και κάθε πρωί και κάθε βράδυ έχω την ρουτίνα μου με τα ειδικά φαρμακευτικά (μόνο!) προϊόντα για να αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου. Σίγουρα ήταν μία μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά μου, στην αρχή μου φαινόταν μπελάς, συνήθισα βέβαια και φυσικά αξίζει 100% να προσέχω τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τον γιατρό μου, τον κύριο Παπαδόπουλο, του οποίου έχω τυφλή εμπιστοσύνη και τον ευχαριστώ για όλα 🖤 Τώρα είναι η εποχή που θα πρέπει να τον επισκεφτώ ξανά και ανυπομονώ να τον αντικρίσω με την πάντα χαρούμενη διαθέση που έχει απαντώντας του για άλλη μία φορά στην ανησυχία του πως όχι, δεν έχω παντρευτεί ακόμη... 😝😅 __________________________________________<3 #acne #skindoctor

A post shared by Laura Narjes (@lauranarjes) on Mar 10, 2020 at 9:45am PDT