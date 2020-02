Η Madonna έπεσε από την καρέκλα και έβαλε τα κλάματα πάνω στη σκηνή

Σε κλάματα ξέσπασε η Madonna κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (27/02), στο Παρίσι.

Η βασίλισσα της ποπ έπεσε από την καρέκλα της και ένας από τους χορευτές της έσπευσε να τη βοηθήσει.



Η διάσημη τραγουδίστρια συνέχισε το show της, αλλά ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν άντεξε και έβαλε τα κλάματα, λένε διάφοροι χρήστες του Twitter.

A friend who attended @Madonna Thursdays show told me that at the end of Vogue, she missed the chair and fell on the floor. A dancer had to help her on to the chair and then during the Polaroid part she broke in to tears and couldn’t stop. 😢 #madonna #madamex #MadameXTour