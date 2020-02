Γερονικολού για Βουτσά: Μικρέ Φοίβο τον μπαμπά σου τον αγάπησε όλη η Ελλάδα

Πιτσιρίκος . Αέρινος. Λαμπερός. Αυθεντικός και Αισιόδοξος. Παθιάρης Καλλιτέχνης και Ερωτικός Άνθρωπος. Η Φωνή σου , γνώριμα βραχνή, δε θα σταματήσει να ηχεί στα αυτιά μας. Νιώθω Τυχερή που τα μάτια μας συναντήθηκαν τόσες φορές ... Μάθημα ζωής η Ανεμελιά και η Χαρά σου. Τα Συλλυπητήρια μου σε ΟΛΗ την οικογένεια. (Μικρέ Φοίβο τον μπαμπά σου τον αγάπησε όλη η Ελλάδα) Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε από μένα λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Πανέμορφος σε όλες τις ηλικίες .

