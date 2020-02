Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός του «Sex and The City»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο της διεθνούς showbiz έχει σκορπίσει ο θάνατος της ηθοποιού Lynn Cohen η οποία υποδύονταν την οικιακή βοηθό της Miranda στη σειρά Sex and the city».

Η τηλεοπτική Magda εξέπνευσε σε ηλικία 86 ετών ενώ την είδηση αποκάλυψαν μέσα από τις προσωπικές τους σελίδες στα social media o Willie Garson και η Sarah Jessika Parker.

Η Lynn είχε παίξει και σε άλλες δημοφιλείς σειρές. Ανάμεσα σ΄ αυτές στο το Law & Order, My Divorce, Once We Were Strangers, Fishing , Evergreen και πολλές άλλες.