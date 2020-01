Παντρεύτηκε η πρώην σύζυγος του Μάνου Αντώναρου

Τα σκαλιά του… δημαρχείου ανέβηκε η πρώην σύζυγος του δημοσιογράφου Μάνου Αντώναρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2018 καθώς προσβλήθηκε από το βακτήριο της λεγιονέλλας.

Ενάμιση χρόνο μετά, η γνωστή blogger για μαμάδες, Ολίβια Γαβρίλη, αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και ανέβηκε τα σκαλιά του δημαρχείου στην Χαλκιδική, στο πλευρό του αγαπημένου της Σταύρου.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στην Αρναία, ενώ τα ευχάριστα νέα έκανε γνωστά η ίδια η Ολίβια μέσα από τα social media της.

«Proud to be your wife! Να σας συστήσω τον Σταύρο μου, τον πιο υπέροχο και ξεχωριστό άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ. Τιμή μου να είμαι πια σύζυγός του και να είμαστε πια και "επίσημα" οικογένεια», έγραψε χαρακτηριστικά σε μια από τις φωτογραφίες του γάμου της, δίπλα στον νέο της σύζυγο.

Μέσα από τα stories της, μάλιστα, μας έδωσε μια μικρή γεύση από το μυστήριο, αλλά και από το γλέντι που ακολούθησε.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ολίβια Γαβρίλη