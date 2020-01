Μακαλιάς: Με ποιον τον μπέρδεψε ο γιος του όταν τον είδε στην τηλεόραση;

Απλά,καθημερινά...κυλάει και αυτή η μέρα με την @antignonipsichrami !!!Για το @grhello από την υπέροχη @olympiakrasagaki #what? #endofsummer #hello

A post shared by Dimitris Makalias (@dimitrismakalias) on Sep 19, 2019 at 10:45am PDT