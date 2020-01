Το νέο hairlook της Μαρίας Ηλιάκη είναι νούμερο ένα trend!

Σας αρέσει;;;Εγώ το αγαπώ...και τελικα ...στη προηγούμενη ζωή ήμουν μάλλον...καρέ 🤣🥰🙏🏻...thank u @nicolasvill #newhair #bobhair #loveit

A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki) on Jan 10, 2020 at 12:53pm PST