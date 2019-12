Μαρία Κορινθίου: Τα γενέθλια στη Φινλανδία και οι προβληματισμοί της

Γεννέθλια σήμερα για εμένα και δε θα μπορούσαν να ήτανε πιο υπέροχα. Όμως ταυτόχρονα μπαίνουν οι σκέψεις και οι προβληματισμοί και λες πότε μπήκε το ρημάδι το 4 μπροστά; Μπήκε και λίγο τρομάζει. Όχι για τις ρυτίδες, όχι για την εικονική ομορφιά, αλλά για τον χρόνο που έχουμε. Το χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους, το χρόνο να δημιουργήσεις και να αφήσεις ένα μικρο λιθαράκι και εσύ σε αυτό το κόσμο. Το χρόνο ουσίας και πραγματικής ύπαρξης σου σε αυτή τη ζωή. Το χρόνο που δυστυχώς όσο μεγαλώνεις τόσο μικραίνει .....και μικραίνει και ο κόσμος σου. Μπαίνει το 4 μπροστά και ενώ νιώθω πιο γεμάτη, πιο ώριμη, πιο γυναίκα, πιο σίγουρη για τον ευατο μου και τα θέλω μου και τα όνειρα μου από ποτέ , τόσο παιδί ταυτόχρονα νιώθω ακόμα και λέω στον ευατό μου: «Μαρία πότε μπήκε το 4; Πότε έφτασες ως εδώ; Πόσο τελικά, σημασία έχουν «μικρά» πράγματα που όμως είναι τόσο «μεγάλα»! Αυτό λοιπόν που εύχομαι στον ευατό μου για τα γεννέθλια μου, που ναι, σήμερα γίνομαι 40 και λέγομαι πια σαραντάρα, να έχω χρόνια καλά, ευτυχισμένα, με την οικογένεια μου, τον άντρα μου, το παιδί μου, με υγεία ψυχική και σωματική και με τους ανθρώπους πλάι μου που αγαπάω, εκτιμάω και θαυμάζω. #birthdaygirl #40letsdothis

