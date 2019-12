Το πρώτο μήνυμα της Ειρήνης Καζαριάν μετά τον τελικό του GNTM 2!

Λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό του δεύτερου GNTM, η νικήτρια του πρώτου κύκλου, Ειρήνη Καζαριάν, έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω Instagram.

Το μοντέλο είπε «συγχαρητήρια» στις δύο νικήτριες κι έδωσε τις ευχές της για μία καλή σταδιοδρομία.

«Να πω ένα μεγάλο μπράβο στις νικήτριες αλλά και σε όλες τις διαγωνιζόμενες. Ξέρω πως δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται και κυρίως στις φιναλίστ. Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε μια νίκη όμως με αυτό που συνέβη καταλαβαίνουμε πως θα είναι όλες νικήτριες αλληλέγγυα, no matter what. Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλες. Enjoy the win babes. Ps. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη σας», έγραψε σε InstaStory της η νικήτρια του περσινού GNTM.