Αθηνά Οικονομάκου: Δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου της

Μα πόσο υπέροχη ήταν εκείνη η Κυριακή..💙 #BabyMaximosBaptism ________________________________ Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω όλους εσάς που καταφέρατε να κάνετε αυτή την σπουδαία μέρα για εμάς τόσο ξεχωριστή! Την υπέροχη Ρένα για ΟΛΑ @feel_the_love_by_rena_xenou , @handmadejalex για τα μοναδικά χειροποίητα καπέλα, @louizosflowers για τον στολισμό, @capcapgr για τα φοβερά γλυκά και την @prepack_ για τα απίθανα αναμνηστικα δώρα! Αν δεν είχα και εσένα τι θα έκανα @nikolpanagiotou 🙏🏼😊 ______________________________ Ph. Credits @archive_visual_storytellers _________________________________ #thankyou #babymaximos #throwback #baptism #baptismdecor

A post shared by Athina (@athinao1konomakou) on Dec 8, 2019 at 3:52am PST