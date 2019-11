Τέλος τα μαύρα μαλλιά για τη Δανάη Μπάρκα- Αυτό είναι το νέο της look!

‼️ N̥e̥w̥ h̥ḁi̥r̥• D̥o̥n̥t̥ c̥ḁr̥e̥ • ‼️ ——— Όταν πριν από 6 χρόνια η Τούλα μου πρότεινε το τζίντζερ είχα πάθει πανικό. Το είχαμε κάνει,είχε βγει τέλειο αλλά μετά για μια παράσταση έπρεπε να τα σκουρύνω! Να που...ξαναγύρισα 😉 Και ενώ με τοοοσες αλλαγές έπρεπε να μην έχω μαλλιά,ευτυχώς έχω το καλύτερο κομμωτηριο όποτε δεν φοβάμαι τίποτα ♥️ @a.adamantidis ♥️ — Ευχαριστώ Τούλα♥️ ——

A post shared by Danai Barka 🌻 (@danai_barka) on Nov 29, 2019 at 2:07am PST