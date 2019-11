Το πάρτι έκπληξη της Μαρίας Ηλιάκη στον σύντροφό της για τα γενέθλιά του

Full in love είναι η Μαρία Ηλιάκη με τον Στέλιο Μανουσάκη με τον οποίο είναι πάνω από έναν χρόνο μαζί. Η σχέση τους πάει από το καλό στο καλύτερο και ο γάμος είναι κάτι που όπως φαίνεται δε θα αργήσει να γίνει.

Η Μαρία βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Ζυρίχη, προκειμένου να γιορτάσει με τον σύντροφό της τα γενέθλιά του. Μάλιστα του έκανε κι πάρτι έκπληξη, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσω των Instagram Stories της.

Ο Στέλιος «έκλεισε» τα 36 και η Μαρία κατάφερε με τη βοήθεια των φίλων τους να διοργανώσει μια ξεχωριστή βραδιά.

Το πρωί του Σαββάτου, η παρουσιάστρια πραγματοποίησε και κανονική ανάρτηση στο προφίλ της, δημοσιεύοντας μια πολύ τρυφερή φωτογραφία. Σε αυτήν απεικονίζεται η ίδια να τον φιλάει στη μύτη, ενώ εκείνος χαμογελά. «So happy we have each other! happy happy birthday«, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που την συνόδευε.