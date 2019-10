Καλημερα ΣΑΣ ❤ Οτι δεν αλλαζεις το επιλεγεις ❤ Αργησα ... αλλα το καταλαβα #ηαγαπηκανειθαυματα ❤ @nicolasvill #🖤 #hairinspiration #hairday ##goodmorning ❤

A post shared by Elena Christopoulou (@elena_hristopoulou) on Oct 29, 2019 at 2:30am PDT