«Ο James Dean ήταν ο ερωτικός σκλάβος του Marlon Brando»

Σαν σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 1931, γεννήθηκε ο «Επαναστάτης χωρίς αιτία» που έγινε παγκόσμιο ίνδαλμα παίζοντας σε μόλις τρεις ταινίες. Ο λόγος για τον James Dean, ο οποίος πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, αφού ο πατέρας του παράτησε αυτόν και την μητέρα του πολύ γρήγορα ενώ και η μητέρα του πέθανε όταν ο Dean ήταν μόλις οχτώ χρόνων.

Συμμετείχε μόνο σε τρεις ταινίες

Πέρα από τα πρώτα χρόνια στην υποκριτική τέχνη σε θέατρα και τηλεοπτικά επεισόδια, ο James Dean πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες που έγιναν ιδιαιτέρως δημοφιλείς: Ανατολικά της Εδέμ (East of Eden, 1955), Επαναστάτης Χωρίς Αιτία (Rebel without a cause, 1955) και Ο Γίγας (The Giant, 1956) (έκδοση μετά θάνατον).

Οι τρεις αυτές ται­νίες, τον μετέτρεψαν σε αντικεί­μενο λατρείας των νεαρών Αμερικα­νών. Ο βίαιος θάνατός του προκάλεσε ε­θνικό πένθος στη νεολαία και συνέ­βαλε στο να μετατραπεί σε είδωλό της, ακόμη μεγαλύτερο απ’ όσο όταν ζούσε.

Ο πατέρας του, Γουίντον Ντιν, σε μία συνέντευξή του είχε σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του γιου του και διαβλέψει την επιτυχία του: «Δεν τον πολυβλέπουμε. Είναι, όμως, καλό παιδί ο Τζίμι μου. Ένα καλό παιδί και εί­μαι υπερήφανος για εκείνον. Δυσκολεύεσαι λίγο να τον καταλάβεις, είναι αλήθεια, αλ­λά είναι άντρας με τα όλα του και κάποια μέρα θα αφήσει τη σφραγίδα του. Προσέξ­τε τι σας λέω, το αγόρι μου θα αφήσει τη σφραγίδα του...»

«Ο James Dean ήταν ο σκλάβος του Marlon Brando»

O Marlon Brando μαγειρεύει στο σπίτι του

Σύμφωνα με το βιβλίο των Darwin Porter και Danforth Prince, James Dean: Tomorrow Never Comes, ο James Dean ήταν ερωτευμένος με τον Marlon Brando o οποίος τον έβαζε να έρχεται σε ερωτική επαφή με αγνώστους. Στο βιβλίο οι συγγραφείς μιλάνε για τα τσιγάρα που έσβηνε ο σαδιστής Brando στο στέρνο του κακοποιημένου με τη θέλησή του Dean.

«Να οδηγείς πάντα με προσοχή. Η ζωή που θα σώσεις μπορεί να είναι η δική μου»

Σύμφωνα με τους Porter και Prince η σαρκική τους σχέση ξεκίνησε όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Actor's Studio της Νέας Υόρκης και ο 18χρονος Dean ερωτεύθηκε σφόδρα τον 25χρονο Brando. Για τους συγγραφείς που δίνουν ως πηγές τους άλλους κοσμικογράφους από το παρελθόν, αλλά και κάποιους φίλους από το περιβάλλον του James Dean, ο Brando διασκέδαζε την ανία του υποτάσσοντας τον Dean σε παιχνίδια εξευτελισμού.

Ο γοητευτικός James Dean

Αποφθέγματα του James Dean

«Να ονειρεύεσαι σαν να είναι να ζήσεις για πάντα, να ζεις σαν να είναι να πεθάνεις σήμερα»

«Αν ένας άνθρωπος μπορεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, αν μπορεί να συνεχίσει να ζει αφού έχει πεθάνει, ίσως να ήταν σπουδαίος»

«Mόνο οι ευγενικοί άνθρωποι είναι στ’ αλήθεια πραγματικά δυνατοί»

«H ικανοποίηση έρχεται απλά και μόνο επειδή κάνεις κάτι, άσχετα με τα αποτελέσματα»

«Να οδηγείς πάντα με προσοχή. Η ζωή που θα σώσεις μπορεί να είναι η δική μου»

«Ζήσε γρήγορα, “φύγε” νωρίς και άφησε πίσω ένα όμορφο πτώμα»

«Η μόνη σπουδαιότητα για τον άνθρωπο είναι η αθανασία»

«Nα δοκιμάζεις την τύχη σου τουλάχιστον μια φορά τη μέρα, αλλιώς υπάρχει η πιθανότητα να γυρνάς από εδώ και από εκεί γεμάτος τύχη και να μην το ξέρεις καν»

«Να συγχωρείς γρήγορα, να φιλάς αργά, να αγαπάς πραγματικά, να γελάς ανεξέλεγκτα και να μην μετανιώνεις ποτέ για τίποτα… Mόνο έτσι θα είσαι ευτυχισμένος»

