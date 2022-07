Με τον θρύλο του NBA Μάτζικ Τζόνσον συνομίλησε ο Μητσοτάκης 

Με τον θρύλο του NBA Μάτζικ Tζόνσον συνομίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τα καλά του λόγια για την Ελλάδα με αφορμή τις διακοπές του και τη διαφήμιση που έκανε στη χώρα μας.

«Μόλις μίλησα με τον θρύλο του μπάσκετ του ΝΒΑ ο οποίος έχει κάνει διακοπές στην Ελλάδα, και τον ευχαρίστησα για τα καλά λόγια που είπε για τη χώρα μας και την αγάπη που έδειξε για τη χώρα μας και τους ανθρώπους της, καθώς και για τις υπέροχες φωτογραφίες και τα tweets που δημοσίευσε ενώ βρισκόταν εδώ. Μου μίλησε για τις πραγματικά εκπληκτικές στιγμές που πέρασαν ο ίδιος και η σύζυγός του στην τελευταία τους επίσκεψη στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι ο φιλικός και πραγματικά φιλόξενος Έλληνας που ζει σε αυτή τη σπουδαία χώρα, μαζί με το καταπληκτικό φαγητό και την πλούσια ιστορία και τον υπέροχο πολιτισμό της, τον έχουν εμπνεύσει και είναι μια συνταγή που εξασφαλίζει ότι θα επιστρέψει σύντομα. Την επόμενη φορά ανυπομονεί να συναντηθεί μαζί μου προσωπικά για να γευματίσουμε μαζί και να μιλήσουμε για μπάσκετ!».

Από την πλευρά του ο Μάτζικ Τζόνσον έγραψε στην ανάρτησή του στο twitter για τη συνομιλία με τον Έλληνα πρωθυπουργό:

«Είχα την τιμή και τη χαρά να λάβω ένα αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, για να με καλωσορίσει στη χώρα και να πληροφορηθεί πώς ήταν η επίσκεψή μου μέχρι στιγμής. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι ήταν καταπληκτικά και ότι μου άλλαξε η ζωή!».

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing!