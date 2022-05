Δένδιας από Μαδρίτη: Απειλή ο αναθεωρητισμός από όπου κι αν προέρχεται

Η ρωσική επιθετικότητα είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι ο ρεβιζιονισμός είναι μια σημαντική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και τάξη και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός ή να ενθαρρύνεται, από όπου κι αν προέρχεται, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Ισπανό ομόλογό του, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες (José Manuel Albares), μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Ισπανό ομόλογό του για την πρόσφατη άνευ προηγουμένου αύξηση των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά και τόνισε ότι μια τέτοια προκλητική συμπεριφορά δεν αντιβαίνει μόνο στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά υπονομεύει επίσης τη συνοχή της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Ι signed with #Spain FM @jmalbares two #MoUs between @GreeceMFA & @SpainMFA on:

🔹Political Consultations

🔹Cooperation in the field of diplomatic training. pic.twitter.com/wKoYqNCftp