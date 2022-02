Θεοδωρικάκος για Ουκρανία: «Έχουμε πάρει τα μέτρα μας - Είμαστε ασφαλείς»

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την προετοιμασία της χώρας μας με αφορμή αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, μίλησε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Είναι αυτονόητο ότι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας όλων των εμπλεκόμενων μερών, τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε ιδιωτικούς φορείς», είπε στην εκπομπή «Από τις Έξι» της ΕΡΤ.

Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Έχει ενισχύσει τη δύναμη και την αξιοπιστία της στην Ευρώπη και έχει ενισχυθεί πολύ στρατιωτικά

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι μάθημα και για τους Έλληνες. «Σε μια γειτονιά ταραγμένη οφείλουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας γιατί έχουμε έναν γείτονα που συνεχίζει τις προκλήσεις απέναντι στη χώρα μας».

Σημείωσε πως η Ευρώπη είχε πολλές δεκαετίες να ζήσει πολεμική αναμέτρηση με απόλυτη εισβολή ενός κράτους σε ένα άλλο και τόνισε ότι ο Ελληνισμός έχει πληρώσει στο παρελθόν τέτοιου είδους καταστάσεις. «Κανείς δεν ξεχνά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974» υπογράμμισε.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε ακόμα ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό να μην έχει καμία αξία το διεθνές δίκαιο. «Γι’ αυτό υπάρχουν κυρώσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ» ανέφερε.

Τηλεφωνική συνομιλία με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, V.Nuland, είχε ο Νίκος Δένδιας.

