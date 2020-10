Δένδιας σε Λαβρόφ: Γραφείο ταξιδιών για τζιχαντιστές η Τουρκία!

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα», ώστε «να υπερασπίσει στο ακέραιο τα κυριαρχικά της δικαίωματα», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε πως η Άγκυρα επενδύει στην κλιμάκωση της έντασης και τόνισε τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, μιλώντας για «νέο-οθωμανικές βλέψεις».

«Δυστυχώς, σε όλες τις περιφερειακές εξελίξεις, ο κοινός παρανομαστής είναι ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας της Τουρκίας. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τον ρόλο της Τουρκίας, η οποία έχει μετατραπεί σε γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές», είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος έθεσε στον Σεργκέι Λαβρόφ το θέμα του στρατιωτικού εξοπλισμού της Άγκυρας.

«Χθες η Τουρκία εξέφρασε για πολλοστή φορά την πρόθεσή της να συνεχίσει τις έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Είναι φανερό ότι επενδύει στην κλιμάκωση της έντασης. Περιφρονεί τις εκκλήσεις φίλων και εταίρων. Διάλογος υπό το καθεστώς πιέσεων δεν γίνεται να υπάρξει», ξεκαθάρισε.

Mtg b/w FM @NikosDendias & #Russia FM S. #Lavrov -advancing 🇬🇷🇷🇺 coop, dvpts in #EasternMediterranean, Cyprus issue & the Caucasus in focus



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Ρώσο ομόλογο S.Lavrov - προώθηση διμερούς συνεργασίας, εξελίξεις σε Α.Μεσόγειο, Κυπριακό & Καύκασο στο επίκεντρο pic.twitter.com/526bsilalf