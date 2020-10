Χαιρετίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ την εκεχειρία στη Λιβύη  

Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση για μόνιμη εκεχειρία στη Λιβύη και εκφράζει την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε πολιτική λύση της κρίσης, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το Υπουργείο Εξωτερικών.

#Greece welcomes tdy’s announcement of a permanent ceasefire in Libya that will hopefully lead to a political solution of the crisis. We call on all parties to faithfully implement the agreement to ensure peace &stability for the benefit of the people of Libya& the broader region