Το tweet του Ρότσιλντ για τον Κυριάκo Μητσοτάκη

Δείτε τι δήλωσε ο πρωθυπουργός από την Κέρκυρα για το «Kassiopi Project»

Ένα επιθετικό tweet εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε ο Nat Rothchild, γόνος της γνωστής οικογένειας τραπεζιτών.

Με αφορμή την επένδυση στον «Ερημίτη» της βορειοανατολικής Κέρκυρας, ο κ. Rothchild έγραψε: «Περιβαλλοντικά ο Ερημίτης είναι μία απόλυτη καταστροφή, οδηγεί την Κέρκυρα πίσω στη δεκαετία του 1970, στη μαζική ανάπτυξη και δεν προσφέρει τίποτα στην τοπική οικονομία. Ο Μητσοτάκης είναι ανόητος που υποστηρίζει αυτό το πρότζεκτ», έγραψε ο 49χρονος πρόεδρος της κατασκευαστικής Volex και φυσικός κληρονόμος του τίτλου του Βαρόνου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», η οικογένεια Rothchild κατέχει ιδιοκτησία σε κοντινή απόσταση από τις εκτάσεις που θα κατασκευαστεί το πολυτελές θέρετρο, κόστους 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

Greek PM Kyriakos Mitsotakis arrives in Corfu today and will visit Erimitis. Environmentally Erimitis is a total disaster, it takes Corfu back to 1970s style mass development and adds zero to the local economy. Mitsotakis is foolish to champion this project. #SaveErimitis #Corfu

Μάλιστα, σε νέο tweet, o κ. Rothchild ανάρτησε φωτογραφία από διαμαρτυρία ντόπιων που «προσπαθούν να σώσουν την ακτογραμμή από την καταστροφή», χαρακτηρίζοντας τα εγκαίνια «επιδεικτικό, ιδιωτικό πάρτι».

Extraordinary scenes from Corfu this evening to protest against the Erimitis development fiasco. PM Mitsotakis arrived at his ostentatious private party only to be met by thousands of locals trying to save this pristine coastline from destruction #SaveErimitis #Corfu #Mitsotakis pic.twitter.com/7jpAeTdyZ3