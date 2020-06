Συνάντηση Δένδια – Ντάτσιτς: Θα έρθουν πολλοί Σέρβοι για διακοπές σε Ελλάδα

Με τον Σέρβο ομόλογό του, Ίβιτσα Ντάτσιτς, συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο ετέθησαν οι διμερείς σχέσεις, η αντιμετώπιση του κορωνοϊού, οι εξελίξεις στα Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή προοπτική του Βελιγραδίου, καθώς και όλα τα εν εξελίξει διεθνή γεγονότα.

Ο κ. Δένδιας, σε γραπτή δήλωσή του, υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας, «που πηγάζουν από τη διαχρονική φιλία των λαών και την κοινή θρησκευτική και πολιτισμική παράδοση».

«Σε πολιτικό επίπεδο, η άριστη σχέση των δύο χωρών επισφραγίστηκε από την 3η Συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας που έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα και οδήγησε στην υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης για τη Σύσταση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εμβάθυνσης των πολυδιάστατων σχέσεων μας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Αναφορικά με τον κορωνοϊό, ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Εκφράσαμε τη βούλησή μας να συνεργαστούμε σε ένα ευρύ φάσμα τομέων για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της, τόσο στις χώρες μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή μας».

