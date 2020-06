Θεοχάρης σε Skynews: Θα υπάρχουν δύο πρωτόκολλα για τις πτήσεις εξωτερικού

Δύο πρωτόκολλα για τις πτήσεις από το εξωτερικό θα ακολουθεί η κυβέρνηση, όπως είπε ο Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξή του στο SkyNews.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποιες χώρες είναι υψηλότερου ή χαμηλότερου κινδύνου και πως αποφασίζεται αυτό, ο υπουργός Τουρισμού είπε πως ακολουθείται η λίστα του European Agency for the Safety of Aviation.

«Στην πραγματικότητα αυτή η λίστα ενημερώνεται κάθε εβδομάδα, οπότε θα την ακολουθήσουμε στενά και ελπίζουμε αυτή η λίστα θα γίνεται όλο και μικρότερη με τον καιρό. Συνεπώς δεν περιορίζουμε καμία πτήση αλλά ακολουθούμε αυστηρότερα πρωτόκολλα μόνο για αεροσκάφη που προέρχονται από χώρες αυτής της λίστας», είπε ο υπουργός Τουρισμού.

Όπως είπε, «η Ελλάδα έχει ανακοινώσει το σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού για όλον τον κόσμο. Αυτό θα γίνει σε δύο στάδια, από 15 Ιουνίου, με τα δύο μεγάλα αεροδρόμια να δέχονται τουρίστες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μετά την 1η Ιουλίου να ανοίγουν επίσης όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με δύο πρωτόκολλα. Επιτρέπουμε όλες τις πτήσεις αλλά θα έχουμε δύο πρωτόκολλα: Ένα για τα αεροδρόμια, που είναι στη λίστα της European Agency for the Safety of Aviation, όπου θα ακολουθείται πρώτο πρωτόκολλο με πιθανή καραντίνα, και ένα δεύτερο πρωτόκολλο με δειγματοληπτικά τεστ, που θα αφορά τα αεροδρόμια που δεν είναι σε αυτή τη λίστα».

Ο υπουργός Τουρισμού είπε πως η Ελλάδα, όπως και ο ευρωπαϊκός νότος, βασίζει ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας της στον τουρισμό: «Η Ευρώπη είναι η πιο τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή του κόσμου. Αλλά βεβαίως οι χώρες στο νότο ιδιαίτερα βασίζουν ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας τους στον τουρισμό. Η Ελλάδα συγκεκριμένα έχει περίπου 10% του ΑΕΠ σε άμεσα έσοδα και έμμεσα περίπου το διπλό».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα με τον κορωνοϊό, είπε: «Τρία στοιχεία αποτελούν τη “συνταγή της επιτυχίας” αν θέλετε. Το πρώτο είναι η αποφασιστικότητα και οι σκληρές αποφάσεις που πήρε νωρίς ο Πρωθυπουργός ώστε να διασφαλίσει ότι θα προλαμβάνουμε την καμπύλη. Το δεύτερο είναι η αποτελεσματικότητα τόσο του υπουργικού συμβουλίου όσο και του δημόσιου τομέα, των υπαλλήλων υγείας, της αστυνομίας, των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και το τρίτο ήταν η υπευθυνότητα με την οποία οι Έλληνες πολίτες εξέλαβαν το θέμα. Το πήραν σοβαρά και ενωμένοι καταφέραμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες τρεις αρχές και στην έξοδο [από την κρίση]. Καθώς ανοίγουμε την οικονομία θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια συστατικά για να μας οδηγήσουν έξω από την κρίση».