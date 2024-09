Μακελειό ΗΠΑ: Αυτός είναι ο 14χρονος - Δώρο του πατέρα του το τουφέκι

Πώς έγινε το μακελειό στις ΗΠΑ / Βίντεο Mega

Νέα στοιχεία για το μακελειό σε σχολείο των ΗΠΑ, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο μαθητές και δύο καθηγητές έρχονται στο φως. Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 14χρονος ήταν δώρο του πατέρα του, ο οποίος και έχει συλληφθεί.

Ο έφηβος κατηγορείται για τέσσερις φόνους, δυο συνομηλίκων συμμαθητών του, ενός 39χρονου καθηγητή και μιας 53χρονης καθηγήτριας, που δίδασκαν μαθηματικά.

Το γραφείο έρευνας της πολιτείας, που ανακοίνωσε ότι θα δικαστεί ως ενήλικος.

Ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολεία της Τζόρτζια

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν τουφέκι τύπου AR-15, το οποίο του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο 54χρονος πατέρας έχει συλληφθεί, καθώς θεωρείται υπαίτιος για τους φόνους που διέπραξε. Aντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δύο κατηγορίες για φόνο δεύτερου βαθμού και οκτώ για σκληρότητα σε παιδιά.

🚨 #BREAKING: The father of Georgia School Sh**ter Colt Gray has just been arrested and charged with involuntary manslaughter, second degree m*rder, and cruelty to children



WOW!



Just hours ago, Colin Gray admitted to gifting his son an AR-15 for Christmas, which was later used… pic.twitter.com/FM3wUoyzA4