Υποβρύχιο Titan: Απέμειναν μόνο συντρίμμια και ανθρώπινα λείψανα

Συντρίμμια και ανθρώπινα λείψανα από το υποβρύχιο Titan ανασύρθηκαν χθες το βράδυ από την αμερικανική ακτοφυλακή, μια εβδομάδα μετά από την τραγωδία που σημειώθηκε στα βάθη του Ατλαντικού, στο σημείο του ναυαγίου του Τιτανικού.

Τα διεθνή πρακτορεία έχουν καταγράψει εικόνες από συνεργεία που ξεφόρτωσαν σε προβλήτα της καναδικής ακτοφυλακής στο Σεντ Τζονς, μέρος από το διαλυμένο κύτος του Titan, μήκους 22 ποδιών.

Debris and presumed human remains from the Titan submersible have been recovered and returned to land, the U.S. Coast Guard announced Wednesday, nearly a week after a search-and-rescue operation ended and the vessel’s five passengers were presumed dead. https://t.co/6NJiKLON93 pic.twitter.com/YGo9xmwuMO