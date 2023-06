Τραγικό φινάλε στο Titan: Νεκροί οι πέντε επιβάτες

Ρεπορτάζ για τα συντρίμμια που βρέθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Τίτλοι τέλους με τον πιο δραματικό τρόπο πέφτουν στις έρευνες για την ανεύρεση του υποβρυχίου Titan, καθώς η Oceangate σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι πέντε επιβαίνοντες έχουν χάσει τη ζωή τους. Όπως επιβεβαίωσε η αμερικανική ακτοφυλακή τα συντρίμμια που βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα ανήκουν στο υποβρύχιο.

Τραγικό το φινάλε στο Titan: Νεκροί οι πέντε επιβάτες

«Πιστεύουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Stockton Rush, ο Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood, ο Hamish Harding και ο Paul-Henri Nargeolet, έχουν δυστυχώς χαθεί.

Αυτοί οι άνδρες ήταν πραγματικοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου. Οι καρδιές μας είναι με αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής στιγμής. Θρηνούμε για την απώλεια της ζωής και της χαράς που πρόσφεραν σε όλους όσους γνώριζαν» αναφέρει η εταιρία.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για τους αφοσιωμένους υπαλλήλους μας που είναι εξουθενωμένοι και θρηνούν βαθιά για αυτήν την απώλεια. Ολόκληρη η οικογένεια της OceanGate είναι βαθιά ευγνώμων για τους αμέτρητους άντρες και γυναίκες από πολλούς οργανισμούς της διεθνούς κοινότητας που εργάστηκαν τόσο σκληρά σε αυτήν την αποστολή.

Εκτιμούμε τη δέσμευσή τους να βρουν αυτούς τους πέντε εξερευνητές και τις μέρες και τις νύχτες της ακούραστης εργασίας τους για την υποστήριξη του πληρώματος μας και των οικογενειών τους.

Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή για ολόκληρη την κοινότητα των εξερευνητών και για καθένα από τα μέλη της οικογένειας όσων χάθηκαν στη θάλασσα. Ζητάμε με σεβασμό να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή αυτών των οικογενειών κατά τη διάρκεια αυτής της πιο οδυνηρής στιγμής», επισημαίνει ακόμη στην ανακοίνωση της η OceanGate.

BREAKING: OceanGate announced in a statement that they believe the passengers of the Titanic submersible have “sadly been lost." pic.twitter.com/BqHkpr9klu