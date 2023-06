Τιτανικός: «Το υποβρύχιο πιθανόν να έχει συνθλιβεί από την πίεση»

Όσο περνούν οι ώρες χάνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό του υποβρυχίου Titan, με τους πέντε επιβαίνοντες που πραγματοποιούσε ερευνητικό ταξίδι στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή το οξυγόνο του πληρώματος αναμένεται να εξαντληθεί στις 14:00 Ελλάδος, ωστόσο ο υποναύαρχος ε.α Ροδαμάνθυς Φουντουλάκης, υποστήριξε ότι κατά πάσα πιθανότητα το υποβρύχιο διαλύθηκε στα βάθη του Ατλαντικού.

«Το πιο πιθανό είναι ότι το σκάφος συνεθλίβη λόγω πιέσεως και μη αντοχής υλικού και να έχει διαλυθεί σε κομμάτια που δεν μπορούν να εντοπίσουν τα σόναρ» δήλωσε ο κ. Φουντουλάκης στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι υπάρχει πάντα ζωντανή η ελπίδα για ένα θαύμα.

This is why the #Oceangate Titan submersible search is so difficult. The depth of the ocean is staggering pic.twitter.com/Jiz6dCtDGg